ADM: in Veneto e FVG effettuati nel 2021 oltre 2000 controlli alle slot e Vlt

Estremamente positivo il bilancio delle attività svolte nel 2021 dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) in Veneto e Friuli Venezia Giulia nonostante il perdurare della situazione pandemica e le difficoltà connesse alle dinamiche del commercio internazionale.

Nel delicato settore dei giochi, nonostante la chiusura degli esercizi nella prima parte dell’anno per l’emergenza sanitaria, sono stati eseguiti più di 2.000 controlli su apparecchi con vincite in denaro, che hanno fatto emergere un utilizzo diffuso di SLOT irregolari perché prive dei prescritti collegamenti o comunque manomesse. Significativo anche l’incremento dei casi di evasione legati al fenomeno delle giocate on line. Accanto alla lotta al gioco illegale, è stato perseguito anche il contrasto alla ludopatia ed alla prevenzione e repressione del gioco minorile. L’attività è stata indirizzata anche alla repressione delle vendite illegali di cannabis, con il controllo e l’analisi dei prodotti commercializzati in diversi esercizi che vendevano la c.d. cannabis light, con valori di THC superiori alla soglia di rilevanza penale, come riscontrato dalle analisi effettuate dai Laboratori Chimici di ADM, procedendo per un negozio di prodotti liquidi da inalazione alla sospensione temporanea della licenza. Iniziata nel 2021, la lotteria degli scontrini che, in Veneto, ha già portato fortuna a 96 persone che hanno vinto più di 2 milioni di euro.

