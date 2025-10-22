Adm: in prima linea nella lotta alla contraffazione con la campagna “Fai la mossa giusta: non scegliere prodotti falsi”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conferma il proprio impegno nella tutela del mercato, della salute e della sicurezza dei cittadini, aderendo alla decima edizione della Settimana Anticontraffazione – promossa

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conferma il proprio impegno nella tutela del mercato, della salute e della sicurezza dei cittadini, aderendo alla decima edizione della Settimana Anticontraffazione – promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con la campagna “Fai la mossa giusta: non scegliere prodotti falsi”.

L’iniziativa si è aperta, oggi, con l’evento “Carte in regola contro i falsi: ADM in prima linea per la Settimana Anticontraffazione”, per sensibilizzare i cittadini, specie i più giovani, sui rischi correlati al vasto fenomeno della contraffazione delle carte da gioco collezionabili. A Piazza Mastai, sede romana dell’Agenzia, sono stati presentati lo spot ufficiale della campagna e la guida “Fai la mossa giusta – Proteggiti dal falso” per riconoscere le carte contraffatte. I presenti, inoltre, hanno avuto l’occasione di assistere a una dimostrazione pratica per il riconoscimento delle carte false, grazie al supporto dei Laboratori chimici di ADM. Un seminario tecnico, poi, ha approfondito il tema della collaborazione tra Istituzioni e operatori economici nella lotta alla contraffazione.

La campagna “Fai la mossa giusta: non scegliere prodotti falsi”, grazie alla collaborazione con influencer e content creator, proseguirà sui canali istituzionali dell’Agenzia e con l’evento conclusivo della Settimana Anticontraffazione a Bari, durante il quale si svolgerà un format interattivo rivolto agli studenti.

ADM, da sempre, conduce un’azione antifrode fondata su un approccio strategico e multilivello, basata su una rete capillare di funzionari, nonché su strumenti di analisi sempre più avanzati, in grado di presidiare anche i confini digitali del commercio online. Tra luglio 2024 e giugno 2025 sono stati sequestrati 4,4 milioni di pezzi e oltre 6 mila sono stati i procedimenti di sequestro.

I settori più colpiti dalla contraffazione restano i giocattoli (quasi 2,9 milioni di pezzi), l’abbigliamento e gli accessori di moda (oltre 860 mila pezzi), i prodotti alimentari e le bevande (più di 240 mila pezzi).

Sono oltre 2,7 milioni gli articoli contraffatti, tra carte da gioco collezionabili, gadget e giochi elettronici, sequestrati dall’Agenzia tra il 1° gennaio 2024 e il 25 settembre 2025. Le attività di controllo sulle carte collezionabili hanno riguardato, in particolare, spedizioni provenienti da Cina, Hong Kong e Grecia, spesso accompagnate da sotto-dichiarazioni doganali o fenomeni di contrabbando.

“Il mondo delle carte da gioco collezionabili è un fenomeno di portata globale, che vanta un mercato in costante crescita. È un linguaggio che unisce generazioni diverse, un terreno comune tra adulti e ragazzi. Ma proprio questa sua capacità di appassionare e di unire lo rende terreno fertile per la contraffazione” ha spiegato Roberto Alesse, direttore dell’Agenzia. “La lotta al falso è una battaglia di civiltà che ADM continuerà a combattere con determinazione, perché l’autenticità e la fiducia restino i pilastri della nostra vita economica e sociale. A tale scopo, l’Agenzia partecipa attivamente ai lavori della Commissione permanente delle Forze dell’Ordine all’interno del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), sotto il coordinamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in un’azione congiunta volta a costruire strategie comuni e a rafforzare i canali di cooperazione operativa” ha concluso Alesse.

