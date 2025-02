ADM: in arrivo 39 esperti in big data e intelligenza artificiale

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, grazie a un nuovo concorso pubblico, si prepara a potenziare la sua squadra con l’assunzione di 39 funzionari specializzati in matematica, informatica, statistica e fisica. Tramite questo bando, pubblicato oggi, si mira a selezionare professionisti altamente qualificati ed esperti nella gestione dei big data, nell’applicazione dell’intelligenza artificiale e nello sviluppo di tecnologie avanzate da mettere a servizio dell’utenza. I posti saranno riservati alle sole Strutture centrali e, in particolare, alle Direzioni Antifrode, Giochi, Organizzazione e Trasformazione digitale, settori di rilevanza strategica per l’Amministrazione in cui l’evoluzione digitale assume grande rilievo. L’assunzione dei nuovi funzionari è prevista nella Legge di Bilancio 2024, che ha autorizzato l’Agenzia, in via straordinaria, a incrementare il suo organico di 105 unità.

“Ringrazio il Governo, in particolar modo il Ministro dell’Economia Giorgetti e il Viceministro Leo, per essere stato sensibile alla mia richiesta di nuovo personale. L’Agenzia deve poter affrontare le sfide digitali che la attendono e può farlo solo incrementando le proprie competenze tecnologiche e informatiche per potenziare la sua capacità di analisi dei dati, la gestione dei rischi, lo sviluppo di software e di soluzioni innovative nelle procedure doganali, nei controlli dei flussi commerciali e di quelli nell’ambito del settore delle accise e del gioco pubblico. Il mondo sta cambiando velocemente e abbiamo la necessità di professionisti altamente specializzati in grado di governare questa fase. Solo così potremo dare risposte efficaci a cittadini e operatori economici ed essere davvero competitivi a livello internazionale” ha spiegato il direttore ADM, Roberto Alesse.

Il bando di concorso sarà disponibile a breve sul sito istituzionale ADM, con tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione e alle modalità di selezione.

PressGiochi