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ADM: Il Direttore Generale Cons. Roberto Alesse in visita Istituzionale alla Direzione Territoriale Campania

Sarà a Napoli nella mattinata di martedì 17 marzo il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse, per una visita istituzionale agli Uffici Territoriali della Campania.

13 Marzo 2026

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Sarà a Napoli nella mattinata di martedì 17 marzo il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse, per una visita istituzionale agli Uffici Territoriali della Campania.

È previsto l’incontro con gli organi di informazione alle ore 12:00 del giorno 17 marzo 2026 presso la Sala Mangiacapra della Direzione Territoriale Campania sita in via Alcide De Gasperi, 20.

Ad accogliere il Direttore Generale Cons. Alesse, con a seguito una delegazione costituita dal Direttore Centrale Antifrode, Cons. Sergio Gallo, Direttore Centrale Audit, Gen. D. Rosario Massino, Direttore Organizzazione e Trasformazione Digitale, Ing. Stefano Saracchi, sarà il Direttore Territoriale Campania, Maria Alessandra Santillo.

La visita del Direttore Generale ADM, Cons. Alesse, proseguirà nella giornata presso gli Uffici del Distaccamento Locale Aeroporto di Napoli – Capodichino e il giorno seguente presso gli Uffici UADM del Porto di Napoli e il Laboratorio Chimico di Napoli.

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