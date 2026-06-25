ADM: il Direttore Antifrode Gallo in visita all’Aquila per consolidare la Rete Nazionale Antifrode

Rafforzare il coordinamento operativo e consolidare la Rete Nazionale Antifrode: sono stati questi i principali temi al centro della visita istituzionale che il Direttore Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei

Rafforzare il coordinamento operativo e consolidare la Rete Nazionale Antifrode: sono stati questi i principali temi al centro della visita istituzionale che il Direttore Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sergio Gallo, ha effettuato oggi presso gli Uffici ADM dell’Aquila.

Ad accompagnare il Direttore Antifrode il dirigente ad interim dell’Ufficio Rapporti EPPO e DNA-DDA, Paolo Valerio. Ad accoglierli il dirigente dell’Ufficio Antifrode Abruzzo, Fabrizio Fiorentino, e il dirigente dell’Ufficio Tecnico della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, Massimo Antonelli.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di cooperazione avviato con la recente istituzione della Rete Nazionale Antifrode (RNA), il nuovo modello di raccordo tra la Direzione Antifrode e le strutture territoriali dell’Agenzia, nato per favorire la condivisione di competenze, l’armonizzazione delle strategie operative e la diffusione delle migliori pratiche nel contrasto agli illeciti.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati al coordinamento delle attività antifrode, con un confronto operativo che ha consentito di individuare nuove opportunità di collaborazione e di rafforzare ulteriormente il sistema di relazioni costruito attraverso la RNA.

“Questa visita ha rappresentato un’occasione indubbiamente utile e stimolante per confrontarci su metodi, strategie e obiettivi condivisi e per raccogliere spunti concreti che contribuiranno a migliorare ulteriormente il nostro lavoro. La collaborazione tra centro e territorio costituisce un valore aggiunto fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono con una visione comune e una maggiore efficacia operativa” – ha dichiarato Gallo.

La visita all’Aquila conferma il ruolo strategico del dialogo costante tra la Direzione centrale e gli Uffici territoriali, considerato un fattore chiave per accrescere l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e per consolidare la crescita dell’intera Rete Nazionale Antifrode.

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