Adm: il Direttore Alesse a Sassari e Olbia per incontrare personale

Prosegue la missione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, in Sardegna. Dopo Cagliari, il numero uno dell’Agenzia ha visitato l’Ufficio delle Dogane e la Sezione Monopoli di Sassari, incontrandone il personale. Si è recato, poi, a Olbia, presso la Sezione Operativa Territoriale con sede nel Porto Isola Bianca e presso l’Aeroporto turistico-commerciale Costa Smeralda e l’Aeroporto Aviazione Generale, scalo privato tra i migliori d’Europa.

La visita istituzionale di Alesse arriva in concomitanza della pubblicazione di alcuni importanti risultati raggiunti dalla Direzione Territoriale Sardegna. Tra questi, quelli registrati nell’ambito delle accise riscosse: nel 2024, infatti, si è superato l’ammontare di 870 milioni di euro, un dato in aumento del 28% rispetto all’anno 2022. In questo contesto, i rimborsi e i riaccrediti per usi agevolati hanno raggiunto la cifra considerevole di 53,5 milioni. Di questi, quasi la metà sono a favore di aziende di autotrasporto, mentre circa un terzo sono riaccrediti per gas e gasolio a uso riscaldamento. Si tratta di rimborsi a tutela dei cittadini sardi, utili per mantenere contenuti i prezzi del riscaldamento e dei prodotti al consumo. Da rilevare, inoltre, l’entità delle entrate erariali dello scorso anno contabilizzate grazie all’attività della Direzione Territoriale: 1 miliardo e 295 milioni, in aumento rispetto al 2022 di quasi il 13%.

“L’Ufficio di Sassari copre un territorio vasto e articolato, con quasi 500.000 abitanti distribuiti in 92 comuni. In quest’area, la Direzione sperimenta nuovi modelli di digitalizzazione nei procedimenti relativi ai monopoli e alle accise, a supporto delle filiere locali agroalimentari e turistiche. L’Agenzia, infatti, continua a investire nei territori, nella digitalizzazione, nel personale, nei percorsi formativi e nell’evoluzione delle competenze organizzative, affinché si rafforzi sempre di più il suo ruolo di garante della legalità e degli interessi nazionali” ha spiegato Alesse.

