ADM. Il DG Minenna a Sky sulla Lotteria degli Scontrini: “Un modo moderno per avvicinare lo Stato ai contribuenti”

Nella giornata di ieri il DG di ADM, Marcello Minenna, si è espresso in un’intervista a Sky relativamente alla Lotteria degli Scontrini, spiegando: “E’ un patto con gli italiani, un patto tra esercenti, cittadini e Stato. Un nuovo modo di vedere il rapporto tra il fisco e i contribuenti, essendo un prodotto fiscale veloce e fresco, non c’è bisogno di comprare un biglietto, di conservare uno scontrino, di seguire un’estrazione. I ritardi non sono dovuti alla collaborazione tra MEF, ADM, Agenzia delle Entrate e Sogei, Più che altro è evidente che il lockdown e alcune scelte di opportunità hanno portato il Governo a rinviare la partenza, ma siamo pronti ad iniziare e io credo sia un modo moderno per combattere l’evasione fiscale e di avvicinare lo Stato ai contribuenti”.

In allegato il link dell’intervista.

PressGiochi