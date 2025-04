ADM: il 21 e 22 maggio si terranno gli Stati Generali dell’Agenzia

Dopo il successo della prima edizione, tornano anche quest’anno gli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: un’importante occasione di dialogo tra istituzioni e stakeholder.

Il Forum – scrive ADM – si conferma come spazio di riferimento per la condivisione di visioni, esperienze e soluzioni con esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del sistema economico, su temi di grande attualità nazionale e internazionale.

L’obiettivo è promuovere una regolamentazione efficace e aderente alle reali esigenze dei comparti economici, nei complessi ambiti di competenza dell’Agenzia.

Tra le novità dell’edizione 2025: la presentazione dei Risultati 2024 dell’Agenzia da parte del Direttore Roberto Alesse.

La Seconda Edizione degli Stati Generali si terrà a Roma, nei giorni 21 e 22 maggio 2025, presso la Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind, in piazza Colonna n. 366.

L’evento si aprirà mercoledi 21 maggio 2025 alle ore 10.30 con la presentazione dei risultati raggiunti dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli nell’anno 2024.

Seguiranno tre sessioni incentrate su specifiche tematiche ciascuna dedicata a un ambito di interesse dell’Agenzia:

Sessione Dogane “VERSO UNA DOGANA MODERNA: TRASPARENZA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMPLIANCE” – mercoledi 21 maggio 2025 ore 14.55;

Sessione Accise “IL SISTEMA EUROPEO DI TRACKING AND TRACING PER I PRODOTTI DEL TABACCO E GLI SVILUPPI INFORMATICI SUI CONTRASSEGNI DI STATO PER I PRODOTTI ALCOLICI” – giovedi 22 maggio 2025 ore 9.55;

Sessione Giochi “LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL GIOCO RESPONSABILE TRA REGOLAMENTAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROSPETTIVA DELLE SCIENZE COMPORTAMENTALI” – giovedi 22 maggio ore 14.55.

Partecipazione – Ciascuna sessione sarà articolata in distinti panel al fine di esaminare taluni aspetti di particolare interesse, ai quali potrà partecipare, per ragioni organizzative, un numero limitato di rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, del mondo accademico e dell’imprenditoria.

Eventuali candidature per la partecipazione come relatore ai singoli panel, da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata adm.affarigiuridici@pec.adm.gov.it, entro e non oltre il 28 aprile 2025 saranno valutate ai fini della definizione dell’agenda dei lavori.

Previa registrazione, entro il 9 maggio 2025, sarà altresì possibile partecipare all’evento in qualità di uditore, in presenza – nei limiti dei posti disponibili – ovvero in modalità webinar.

Invio contributi – Per una più ampia raccolta di opinioni e di proposte in ordine ai singoli temi sui quali sarà incentrato il dibattito degli Stati Generali, è comunque possibile inviare, entro e non oltre il 9 maggio 2025, un contributo scritto all’indirizzo di posta elettronica certificata adm.affarigiuridici@pec.adm.gov.it, indicando nell’oggetto della email la sessione tematica di riferimento (dogane, accise, giochi).

PressGiochi