ADM ha realizzato il Portale dei Tabaccai

L’Agenzia Dogane e Monopoli(ADM), da oggi, ha reso disponibile sul proprio sito (www.adm.gov.it) il Portale dei Tabaccai, una nuova modalità di dialogo telematico con le rivendite di Generi di Monopolio e Amministrazione concedente, anche per il tramite delle Associazioni dei Tabaccai. Allo stato attuale il portale permette di visualizzare le informazioni in possesso dell’Agenzia riguardanti le rivendite, solo al diretto interessato o a un suo delegato, previa autenticazione sicura tramite SPID/CNS, ma sarà arricchito via via con nuove funzionalità che permetteranno sempre di più la digitalizzazione dei processi.Le opzioniattuali dell’applicativo –che saranno implementate nel tempo -sono esemplificate con la Circolare n. 25 del 4/8/2020, pubblicata nel sito e raggiungibile seguendo il percorso Home -L’attività –Tabacchi –Novità-Tabacchi.

