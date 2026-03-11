ADM, giochi numerici: previste nuove regole per la pubblicazione del Bollettino ufficiale e del Notiziario delle estrazioni

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determina firmata dal direttore ai Giochi Mario Lollobrigida, relativa al comparto dei giochi numeri a quota fissa e quelli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determina firmata dal direttore ai Giochi Mario Lollobrigida, relativa al comparto dei giochi numeri a quota fissa e quelli a totalizzatore nazionale.

Il provvedimento stabilisce che – entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore – i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono tenuti ad adeguare le proprie piattaforme per rendere disponibili telematicamente il Bollettino ufficiale e il Notiziario delle estrazioni, previsti dall’articolo 16 del decreto ministeriale 3 dicembre 2025, n. 214, secondo i principi contenuti nell’articolo 26, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il Bollettino ufficiale riporta quantomeno il numero delle giocate vincenti e, anche attraverso il Notiziario delle estrazioni, i numeri estratti, il concorso o l’estrazione di riferimento. Deve essere emanato entro il giorno successivo a quello del completamento delle operazioni necessarie all’acquisizione dei dati da inserire ed è pubblicato, oltre che sul sito del concessionario dei giochi numerici di riferimento, anche sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa implementazione dei sistemi da realizzare entro il 31 ottobre 2026.

I siti dei concessionari dei giochi numerici devono essere strutturati in modo da garantire l’integrità, l’immodificabilità, la leggibilità e la facile reperibilità dei documenti informatici pubblicati.

Le informazioni contenute nel Bollettino ufficiale o nel Notiziario delle estrazioni devono essere rese disponibili, su richiesta del giocatore e messe a disposizione dal concessionario stesso presso il punto di raccolta fisico.

Ciascun giocatore può, in ogni caso, prendere visione e procedere alla stampa delle informazioni contenute nel Notiziario delle estrazioni anche attraverso i propri dispositivi elettronici personali, tramite la scansione di un codice bidimensionale o di altri idonei meccanismi di collegamento digitale posti su ulteriore materiale di gioco presente nei punti di raccolta fisici.

Le informazioni contenute nel Notiziario delle estrazioni devono essere messe a disposizione del giocatore sulla vetrina di gioco del punto di raccolta a distanza, autorizzato alla raccolta dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Qualora i concessionari decidano di rendere accessibili tali contenuti attraverso applicazioni installabili sui dispositivi elettronici personali dei giocatori, dovranno comunque essere garantiti i requisiti di integrità, immodificabilità, leggibilità e facile reperibilità dei documenti informatici.

Infine, i software delle applicazioni messi a disposizione dai concessionari dovranno assicurare il pieno rispetto dei principi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali degli utenti, con particolare riferimento alla minimizzazione dei dati raccolti e alla limitazione del loro utilizzo esclusivamente per le finalità previste.

