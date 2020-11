ADM. Firenze: firmato Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del gioco illegale e del disturbo da gioco d’azzardo

Monitorare, prevenire e contrastare i fenomeni del gioco illegale e del disturbo da gioco d’azzardo nell’ambito della Città Metropolitana di Firenze. Queste, in estrema sintesi, le finalità del Protocollo d’Intesa siglato questa mattina tra il Prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, il Direttore Territoriale Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, Roberto Chiara, e i rappresentanti di altri enti istituzionali. L’Atto pattizio prevede l’istituzione di un tavolo di confronto inter-istituzionale di ambito metropolitano, definito “Cabina di Regia”, finalizzato a individuare i seguenti interventi da porre in essere in una logica integrata di Rete: limitare la pericolosità dell’abuso dei giochi attraverso un’adeguata informazione pubblica, con particolare attenzione ai giovani; aumentare l’efficacia dei controlli sull’utilizzo delle slot machines, attraverso attività ispettive ben programmate; porre in essere iniziative per armonizzare, nell’ambito del complessivo territorio della Città Metropolitana di Firenze, la regolamentazione dei singoli Enti locali in tema di orari delle sale giochi e distanze minime rispetto ai luoghi sensibili.

Il Direttore Territoriale Dogane e Monopoli per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria Roberto Chiara ha evidenziato “l’importanza del Protocollo sottoscritto oggi, che consente le necessarie sinergie tra autorità ed enti per combattere al meglio fenomeni gravi come quello del gioco illegale e del disturbo da gioco d’azzardo e per promuovere, nel contempo, la cultura della legalità e della responsabilità etica, avendo cura di tutelare in modo particolare le fasce più deboli della popolazione; ADM garantirà il massimo supporto all’applicazione del protocollo anche in qualità di ente che presiede il Comitato per la prevenzione e repressione del gioco illegale –CO.PRE.GI.”

Il protocollo favorirà sia il potenziamento della collaborazione inter-istituzionale tra i SERD, l’Azienda ASL Centro competente per territorio e i Servizi Sociali dei Comuni, attraverso la costituzione di punti d’ascolto/orientamento, che la promozione di appositi corsi di formazione per gli insegnanti, gli studenti, gli esercenti pubblici e i cittadini sulla delicata e complessa problematica della ludopatia.

Il Prefetto Lega ha sottolineato: “Questo protocollo fornisce strumenti per una sinergica attività di prevenzione tra pubblico e privato per fronteggiare la dipendenza; la sicurezza del territorio si realizza, oltre che attraverso un’azione repressiva dei crimini connessi al gioco d’azzardo, anche fornendo supporto alle persone che vivono una condizione di fragilità che, nella maggior parte dei casi, coinvolge drammaticamente l’intero nucleo familiare”.

PressGiochi