ADM: escluso operatore dalla gara per le concessioni online, nonostante l’ammissione con riserva del TAR Lazio

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato oggi l’esclusione della società Bi & Bi srl dalla procedura di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato oggi l’esclusione della società Bi & Bi srl dalla procedura di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

La decisione segue l’ordinanza n. 4227/205 del TAR Lazio del 1° agosto 2025, con cui i giudici amministrativi avevano disposto l’ammissione con riserva dell’azienda alla gara (CIG B4DFD6BCF – numero di gara 4949947). La Commissione giudicatrice ha concluso la verifica della documentazione amministrativa trasmessa da Bi & Bi srl — inizialmente inviata via PEC il 30 maggio scorso e successivamente integrata a seguito di richiesta di soccorso istruttorio — determinando l’esclusione definitiva del candidato.

La determinazione è stata formalizzata dal RUP Antonio Giuliani e firmata digitalmente.

PressGiochi