ADM, Enna: rinvenuta sala scommesse abusiva

La costante azione di contrasto ai fenomeni di illegalità ha consentito ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Trapani, di conseguire un notevole risultato di servizio nel settore del gioco online non autorizzato. Durante i controlli effettuati presso un’agenzia di scommesse di Enna, risultata priva delle concessioni e delle licenze prescritte dalla normativa di settore, è emerso che era possibile effettuare le puntate sportive al banco, tramite un noto bookmaker estero, anche su eventi sportivi non previsti nel palinsesto ufficiale proposto dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Nel corso dell’operazione di verifica è stato accertato che, oltre a numerose giocate non autorizzate, gli scommettitori effettuavano scommesse d’azzardo su risultati di eventi sportivi virtuali che potevano essere seguiti tramite appositi monitor. L’Ufficio di accertamento tributario procederà al calcolo dell’Imposta Unica non versata dal titolare dell’esercizio denunciato all’Autorità Giudiziaria per scommesse illecite.

PressGiochi