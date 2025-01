L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) pubblica l’elenco completo delle convenzioni di concessione per il gioco del bingo in sale attive entro il 31 dicembre 2024. Le convenzioni di

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) pubblica l’elenco completo delle convenzioni di concessione per il gioco del bingo in sale attive entro il 31 dicembre 2024. Le convenzioni di concessione per il gioco del bingo attive al 31 dicembre 2024 sono in totale 183.

Scarica l’elenco

PressGiochi