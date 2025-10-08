ADM e Sogei: al via “Ital_IA: tra dati pubblici e algoritmi” per valorizzare patrimonio informativo grazie all’IA

Si è aperto oggi, presso l’Aula Magna “Carassa-Dadda” del Politecnico di Milano, il convegno nazionale “Ital_IA: tra dati pubblici e algoritmi”. L’evento ha visto i saluti istituzionali del viceministro dell’Economia

Si è aperto oggi, presso l’Aula Magna “Carassa-Dadda” del Politecnico di Milano, il convegno nazionale “Ital_IA: tra dati pubblici e algoritmi”. L’evento ha visto i saluti istituzionali del viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, e dell’amministratore delegato di Sogei, Cristiano Cannarsa.

Il convegno, organizzato da ADM in collaborazione con Sogei e con il contributo scientifico del Politecnico, riunirà per due giorni rappresentanti istituzionali, accademici e operatori tecnologici, per affrontare le sfide e le opportunità legate alla gestione e valorizzazione dei dati pubblici nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Maurizio Leo ha dichiarato che “L’Italia intende essere protagonista della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, guidando l’innovazione per rendere i servizi pubblici sempre più efficienti, trasparenti e sicuri. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, assieme all’Agenzia delle entrate, costituisce uno dei principali hub di raccolta e analisi dei dati economici e fiscali, rappresentando un osservatorio privilegiato sull’evoluzione dei flussi e sulle dinamiche micro e macroeconomiche del Paese. L’integrazione e la valorizzazione dei dati rappresentano, inoltre, un elemento chiave per rafforzare l’efficacia dell’amministrazione finanziaria, migliorare la capacità di prevenire e contrastare l’evasione e l’elusione, promuovere un sistema tributario più equo, efficiente e vicino ai contribuenti. In sinergia con Sogei, queste Amministrazioni lavorano per definire nuove modalità di gestione e condivisione dei dati, con l’obiettivo di potenziare la governance pubblica e sostenere una crescita innovativa e sostenibile a beneficio di cittadini e imprese”.

Roberto Alesse, direttore ADM, ha spiegato che “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si configura oggi come una delle più grandi piattaforme di dati pubblici del Paese: raccoglie ed elabora informazioni che vanno oltre l’ambito doganale, estendendosi agli oli minerali, ai prodotti energetici, ai giochi e ai monopoli di Stato. I dati costituiscono il cuore delle nostre attività, senza di essi non sarebbe possibile vigilare sui traffici internazionali, prevenire le frodi, monitorare l’andamento delle diverse politiche daziarie e assicurare il gettito erariale. Questa mole di dati, autentico patrimonio informativo nazionale, impone una capacità di gestione e interpretazione senza precedenti. L’intelligenza artificiale è la leva che consente di trasformare questa enorme massa informativa in conoscenza utile, previsioni attendibili, decisioni rapide. In questa prospettiva abbiamo avviato, con Sogei, un percorso ambizioso di trasformazione e innovazione digitale, con l’obiettivo di fare della nostra Amministrazione un vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni al servizio dello Stato e dell’economia”.

Cristiano Cannarsa, amministratore delegato Sogei, ha sottolineato che “Alla soglia del suo 50° anniversario, Sogei è pronta a evolversi in una vera e propria Agenzia del Dato, valorizzando pienamente le informazioni a beneficio dell’Amministrazione finanziaria e, più in generale, della Pubblica Amministrazione. In un’ottica di co-titolarità, mettiamo a disposizione le banche dati che già gestiamo come responsabili del trattamento, sempre più ricche e alimentate dalla rete e dal web. Il nostro impegno è garantire un uso sicuro, tracciabile e responsabile del dato, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee. In questo scenario, l’intelligenza artificiale rappresenta già uno degli strumenti più potenti per analizzare i dati ed estrarne valore”.

