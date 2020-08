ADM: e-commerce – easy free back, il caso della reintroduzione merce in franchigia da dazi

Continua l’azione di confronto e divulgazione avviata dall’Agenzia Dogane e Monopoli(ADM)nel mese di giugno attraverso l’attivazione di open hearingsu temi chiaveper l’operatività dell’Agenzia e dei suoi stakeholder.Lunedì 31 agosto, alle ore 9,si terrà un nuovoopen hearing, in modalità zoom conference, dedicato a uno dei nodi legati al commercio online: la semplificazione delle procedure per la reintroduzionesul territorio nazionale di beni, precedentemente esportati,in franchigia da dazi.L’Agenzia, autorità amministrativa chehafunzionidi promozione della compliance doganale delle aziende e degli operatori del settore che si avvalgano di piattaforme e-commerce, illustrerà le semplificazioni che intende attuare, sul piano nazionale, a supporto del processo di gestione dei resi merce, alla luce delle disposizioni del Codice Doganale Unionale.Al contempo, l’iniziativa rappresenta un momento di confronto e di ascolto utile a dar spazio alle proposte e ai contributi che verranno dai playerdel settore.ADM rinnova così, in modo dinamico e concreto,il suo ruolo di istituzione sensibile alle istanzedel contesto socio economico.Per partecipare è necessario compilare e inviare all’indirizzo di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.itil modulo di adesione allegato all’invito,segnalandonominativi e recapiti di posta elettronica dei partecipanti.

