ADM e Autorità portuale del Mar Adriatico firmano protocollo d’intesa

Questa mattina, nell’ambito della suggestiva cornice di Palazzo Mercanzia, anticamente adibito a Dogana ora sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, il Direttore Generaledell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri, hanno siglato i Protocolli d’Intesa per l’attivazione di Tavoli Tecnici Permanenti. I Protocolli hanno entrambi l’obiettivo ambizioso di rilanciare la competitività del sistema portuale e logistico del Mar Adriatico Centro Settentrionale e Centrale e di facilitare il lavoro di imprese e operatori del settore attraverso nuove semplificazioni e utilizzo di tecnologie avanzate.

I Protocolli si inseriscono in un più ampio piano di ammodernamento logistico e operativo, piano volto a rendere più fluide e più sicure le movimentazioni nel porto e a migliorare le sinergie tra le entità pubbliche e private che vi operano, a salvaguardia degli interessi dello Stato, dei cittadini e degli imprenditori.

Come affermato da Minenna,Direttore Generale ADM: “Stiamo contribuendo –a Ravenna, Ancona e Ortona, così come in altri importanti siti portuali del Paese –alla razionalizzazione e alla digitalizzazione di servizi indispensabili alla vita dei porti. Contiamo così di sostenere e promuovere prima d’ogni altra cosal’export via mare, ossigeno per l’economia del Paese. Abbiamo gli strumenti per essere altamente competitivi e i porti devono essere il centro dello sviluppo del Paese attraverso le autostrade del mare.

“Il Presidente AdSP Mar Adriatico Centro Settentrionale, Daniele Rossi,ha dichiarato: “Dobbiamo seguire la forte spinta alla digitalizzazione che il mercato richiede ed attuarla nelle procedure doganali significa pensare ad un porto moderno, efficiente e competitivo. Ringrazio ancora il Direttore Minenna che sta lavorando con impegno affinchè i porti possano svolgere appieno il proprio ruolo, contribuendo così alla ripresa del sistema produttivo del Paese”.A sua volta il Presidente AdSP Mar Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri, ha affermato: “Sicurezza evelocità dei controlli sono gli obiettivi della logistica del futuro. Questo accordo dà concretezza a questa necessità e soprattutto rafforza il principio di sistema di Autorità in quanto unisce i porti marchigiani e abruzzesi nell’innovazione e nella digitalizzazione consentendo di valorizzarne le rispettive vocazioni”.

