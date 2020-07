ADM: è Alessandro Canali il responsabile dell’Ufficio del Vicedirettore, Raffaele Capuanocapo ufficio del Direttore

E’ stato affidato ad Alessandro Canali l’incarico di responsabile dell’Ufficio del Vicedirettore dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

E’ competenza del nuovo Vicedirettore svolgere funzioni di segreteria tecnico – amministrativa, assicurando il supporto per le funzioni attribuite al Vicedirettore per il coordinamento con le strutture dell’Agenzia e per l’adozione degli atti di sua competenza.

E’ invece Raffaele Capuano il responsabile del nuovo Ufficio del Direttore Marcello Minenna.

A Capuano spetta il compito dell’analisi tecnica dei flussi documentali della Direzione Generale anche per le funzioni della Segreteria Tecnica e il supporto tecnico per il coordinamento delle attività degli Organi di Governance e delle Direzioni Centrali e Territoriali e per gli incontri istituzionali.

