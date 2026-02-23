ADM. Documento programmatico 2026: tra gli obiettivi per il settore giochi, assicurare controlli e vigilanza

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il “Documento programmatico anno 2026”. Come si legge nell’allegato D denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”: “Nel

Come si legge nell’allegato D denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”: “Nel settore dei Giochi, l’Agenzia assicurerà la fruizione del gioco pubblico nell’ambito di un contesto regolamentato, di un ambiente tecnologicamente avanzato e costantemente monitorato, nonché il miglioramento dell’attività provvedimentale e amministrativa per l’istituzione, la regolamentazione e lo svolgimento dei singoli giochi e, più in generale, per la regolazione del settore in coerenza con le nuove disposizioni in tema di riordino del gioco pubblico (decreto legislativo n. 41 del 2024);

fornirà, inoltre, il proprio contributo per lo sviluppo di un gioco sicuro e responsabile, garantendo la trasparenza e la qualità dell’offerta dei giochi pubblici e l’unitarietà della gestione su tutto il territorio nazionale”.

In merito ai controlli, è previsto che: “Nel settore dei Giochi, in coerenza con i contenuti della legge di riordino del Comparto Giochi, il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l’Agenzia informerà la sua azione ai principi cardine della legalità e dello sviluppo di un gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, dal punto di vista della salute, dell’ordine pubblico e della sicurezza, rispetto a fenomeni di criminalità, con lo scopo precipuo di elevare la qualità dell’offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro e responsabile. In particolare, verrà consolidato il presidio degli esercizi che svolgono attività nel settore del Gioco e sarà rafforzata l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale e minorile, aumentando il livello di sicurezza e le possibilità di controllo della rete del gioco pubblico anche online”.

Tra gli obiettivi indicati dall’Agenzia, ecco quelli relativi al settore dei giochi pubblici.

OBIETTIVO 4 – Servizi Giochi. Fornire agli operatori il supporto necessario per l’applicazione della disciplina nel settore dei giochi e curare la relativa attività provvedimentale e amministrativa

Percentuale di certificazioni di esito positivo delle verifiche di conformità sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento emesse entro 30 giorni – L’indicatore misura la capacità di ridurre i tempi di rilascio delle certificazioni con esito positivo delle verifiche di conformità sugli apparecchi di gioco per migliorare l’attività provvedimentale e amministrativa per l’istituzione, la regolamentazione e lo svolgimento dei giochi.

Percentuale di controllo delle autodichiarazioni finalizzate alla iscrizione all’albo RIES, dei soggetti iscritti e ancora non controllati – Anche in questo caso, l’indicatore misura la percentuale di autodichiarazioni verificate sul totale di quelle presentate dagli operatori del settore Giochi, al fine di individuare eventuali errori e, secondo una prospettiva customer oriented, consentire agli operatori le relative rettifiche.

OBIETTIVO 8 – Controlli Giochi. Assicurare i controlli e la vigilanza nel settore dei giochi

Numero complessivo controlli nel settore dei giochi – L’indicatore misura l’attenzione posta dall’Agenzia sui controlli in tutto il settore dei giochi, attraverso il rafforzamento degli strumenti di analisi del rischio al fine di innalzare il livello di sicurezza e di presidio della rete del gioco pubblico anche online.

Indice di presidio sale scommesse (emersi), Bingo e VLT – L’indicatore misura il numero di esercizi (sale scommesse, Bingo e VLT) controllati dall’Agenzia in rapporto alla platea di riferimento.

OBIETTIVO 10 – Reclutare, qualificare e valorizzare le risorse umane necessarie al conseguimento degli obiettivi istituzionali

Percentuale delle procedure selettive indette nell’anno in rapporto a procedure autorizzate/programmate nei primi sei mesi dell’anno corrente e nell’anno precedente – L’indicatore misura l’efficienza ed efficacia dell’Agenzia nell’indizione delle diverse procedure selettive (concorsi, mobilità, progressioni…), al fine di assicurare l’ottimizzazione della propria dotazione di personale.

Percentuale di ore di formazione sulle attività di controllo (dogane, accise e giochi) rispetto al totale delle ore fruite – L’indicatore rileva la capacità di specializzare un numero crescente di personale nei controlli dogane, accise e giochi, al fine di ottimizzare la dotazione e aumentare la produttività dell’Agenzia.

