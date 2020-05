ADM dispone l’accenzione dei monitor in tabaccheria

“L’articolo 1 della determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia n. 125127/R.U. del 23 aprile 2020, nel testo consolidato a seguito della determinazione direttoriale prot. 129586/R.U. del 29 aprile 2020, è così modificato:

Al primo alinea, le parole ”mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori” sono soppresse”.

Con queste parole l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone la riattivazione dei televisori e dei monitor presso le tabaccherie. Si riaccendono quindi 10eLotto e WinForLife.

La disattivazione che era stata determinata dall’esigenza di evitare il contagio da Covid 19.

Di seguito la determina firmata dal direttore Marcello Minenna che dà il via libera alla graduale riattivazione delle attività da gioco.

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia n. 125127/R.U. del 23 aprile 2020;

VISTA la determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia n. 129586/R.U. del 29 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e in particolare l’art. 1, lettera l) nel quale si prevede che “sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo”;

CONSIDERATO che la scelta governativa impone di rivedere parzialmente il piano di graduale ripresa delle attività di gioco che possono essere svolte presso esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, nel rispetto delle misure di contenimento previste;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 159073/R.U. del 27 maggio 2020, il Direttore dell’Agenzia ha informato il Ministro dell’Economia e delle Finanze in ordine alla possibilità di consentire, presso le tabaccherie, l’accensione dei monitor attualmente spenti, poiché il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio appare idoneo a garantire la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori.

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

L’articolo 1 della determinazione direttoriale del Direttore dell’Agenzia n. 125127/R.U. del 23 aprile 2020, nel testo consolidato a seguito della determinazione direttoriale prot. 129586/R.U. del 29 aprile 2020, è così modificato:

Al primo alinea, le parole ”mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori” sono soppresse.

PressGiochi