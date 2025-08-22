Newsletter

23 Agosto 2025 - 08:17

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

ADM dichiara decaduta la concessione di Multigioco S.r.l. per giochi a distanza

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato oggi la decadenza della concessione n. 15133 intestata a Multigioco S.r.l. per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

22 Agosto 2025

Share the post "ADM dichiara decaduta la concessione di Multigioco S.r.l. per giochi a distanza"

Print Friendly, PDF & Email

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ufficialmente dichiarato oggi la decadenza della concessione n. 15133 intestata a Multigioco S.r.l., autorizzata all’esercizio a distanza dei giochi pubblici. La decisione arriva dopo ripetuti inadempimenti della società, come riportato nella determinazione direzionale del 1° agosto 2025.

Secondo l’ADM, Multigioco non ha versato l’imposta unica sulle scommesse relative agli anni 2024 e 2025, né ha saldato canoni di concessione, oneri di proroga, rimborsi al Fondo salva sport e compensi dovuti al controllore del bingo a distanza. La società non ha nemmeno fornito la garanzia richiesta dalla convenzione e non ha completato la prevista cessione della concessione a un altro concessionario, nonostante le proroghe concesse dall’Agenzia e i numerosi solleciti. Questa situazione ha determinato numerosi reclami da parte dei titolari dei conti di gioco, che hanno lamentato il mancato pagamento delle somme giacenti.

ADM ha sottolineato che «la priorità dell’Agenzia è garantire legalità, trasparenza e tutela dei consumatori nel settore dei giochi pubblici. Nonostante i numerosi solleciti, Multigioco non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione. La decadenza della concessione e le conseguenti segnalazioni alle autorità competenti rappresentano la naturale conseguenza di questi comportamenti».

Con la decadenza, Multigioco perde il diritto di operare nel settore dei giochi a distanza. L’Agenzia procederà alle segnalazioni in sede penale, civile, tributaria e amministrativa nei confronti della società e dei suoi amministratori, a tutela delle ragioni erariali e dei diritti dei giocatori. È previsto che la società possa presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito ufficiale dell’ADM.

PressGiochi

 

banner articolo interno
Leggi anche

TAR Veneto: confermato il divieto di sala scommesse vicino a struttura per categorie protette

Venezia: il Consiglio di Stato conferma il divieto di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per chi detiene apparecchi da gioco

Serie A al via: le quote della prima giornata su Betsson

ADM dichiara decaduta la concessione di Multigioco S.r.l. per giochi a distanza

Regno Unito, boom delle sale giochi al mare tra i giovani

Sisal lancia in esclusiva My Combo: una partita, infinite combinazioni

Stake, storia di una vita spericolata

Allwyn International nomina Kresimir Spajic CEO di Allwyn Digital

10&Lotto: a Riva del Garda (TN) realizzata vincita da 50mila euro

FanDuel entra nei prediction markets con un accordo con CME Group

Lotto, colpo da oltre 50mila euro in Calabria

Sri Lanka approva la legge per istituire l’Autorità di regolamentazione per casinò e scommesse

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy