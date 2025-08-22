ADM dichiara decaduta la concessione di Multigioco S.r.l. per giochi a distanza

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato oggi la decadenza della concessione n. 15133 intestata a Multigioco S.r.l. per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ufficialmente dichiarato oggi la decadenza della concessione n. 15133 intestata a Multigioco S.r.l., autorizzata all’esercizio a distanza dei giochi pubblici. La decisione arriva dopo ripetuti inadempimenti della società, come riportato nella determinazione direzionale del 1° agosto 2025.

Secondo l’ADM, Multigioco non ha versato l’imposta unica sulle scommesse relative agli anni 2024 e 2025, né ha saldato canoni di concessione, oneri di proroga, rimborsi al Fondo salva sport e compensi dovuti al controllore del bingo a distanza. La società non ha nemmeno fornito la garanzia richiesta dalla convenzione e non ha completato la prevista cessione della concessione a un altro concessionario, nonostante le proroghe concesse dall’Agenzia e i numerosi solleciti. Questa situazione ha determinato numerosi reclami da parte dei titolari dei conti di gioco, che hanno lamentato il mancato pagamento delle somme giacenti.

ADM ha sottolineato che «la priorità dell’Agenzia è garantire legalità, trasparenza e tutela dei consumatori nel settore dei giochi pubblici. Nonostante i numerosi solleciti, Multigioco non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione. La decadenza della concessione e le conseguenti segnalazioni alle autorità competenti rappresentano la naturale conseguenza di questi comportamenti».

Con la decadenza, Multigioco perde il diritto di operare nel settore dei giochi a distanza. L’Agenzia procederà alle segnalazioni in sede penale, civile, tributaria e amministrativa nei confronti della società e dei suoi amministratori, a tutela delle ragioni erariali e dei diritti dei giocatori. È previsto che la società possa presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito ufficiale dell’ADM.

PressGiochi