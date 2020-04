ADM: dal 27 aprile si apre la fase 2 per il comparto del gioco

Il 27 aprile si apre la fase 2 per il comparto del gioco pubblico: è quanto si legge nel decreto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, che dispone «un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica». A partire dal 27 aprile, «presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura», (ad oggi quindi nelle tabaccherie) riprenderà la raccolta di “10 & Lotto”, “Millionday” “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa”, le cui estrazioni «avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori»....

