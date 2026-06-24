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ADM, dal 13 novembre al via le nuove regole tecniche per bingo, poker cash, betting exchange e casinò live

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuove indicazioni operative ai concessionari del gioco a distanza e agli Organismi di Verifica (OdV) in merito alla fase transitoria di adeguamento

24 Giugno 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuove indicazioni operative ai concessionari del gioco a distanza e agli Organismi di Verifica (OdV) in merito alla fase transitoria di adeguamento al nuovo assetto regolatorio introdotto dal decreto legislativo n. 41 del 25 marzo 2024.

La nota riguarda il processo di verifica tecnica di conformità delle applicazioni di gioco relative ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte in modalità diversa dal torneo in solitario e al bingo a distanza effettuati in live, nonché il sistema di gioco delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.

Nel documento, ADM richiama “il riordino del settore dei giochi pubblici disposto dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nonché il nuovo processo di certificazione del Sistema del concessionario da implementare entro il 13 novembre 2026“, evidenziando come i concessionari siano tenuti ad adeguarsi ai requisiti previsti dalle nuove Regole tecniche e dalle correlate Linee guida. Proprio “al fine di garantire la continuità operativa e l’efficace presidio dei controlli nella fase transitoria di adeguamento dell’assetto regolatorio”, l’Agenzia ha definito le modalità che dovranno essere seguite fino all’entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali di regolamentazione delle diverse tipologie di gioco.

Giochi live dealer: certificazione in regime temporaneo

Per quanto riguarda i giochi live dealer, corrispondenti ai “Giochi con live dealer” disciplinati dall’Appendice J delle Linee Guida del 1° gennaio 2021, ADM chiarisce che, in attesa dell’adozione dei nuovi decreti ministeriali di regolamentazione, “la certificazione delle applicazioni di gioco sarà effettuata secondo un regime temporaneo, volto a garantire, da un lato, il rispetto dei requisiti stabiliti dall’Agenzia con le Regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS 8 febbraio 2011, n. 190/CGV e con le Linee guida del 1° gennaio 2021 e, dall’altro, l’integrazione con il processo di certificazione del Sistema del concessionario introdotto dal nuovo quadro regolatorio”.

Secondo quanto disposto dall’Agenzia, fino all’entrata in vigore dei nuovi decreti ministeriali continuerà a essere utilizzato il Portale Unico delle Dogane e dei Monopoli (PUDM) per la certificazione delle applicazioni di gioco live, sia da parte dei concessionari sia da parte degli Organismi di Verifica.

Successivamente alla certificazione dell’applicazione di gioco, il concessionario dovrà presentare una nuova istanza attraverso il nuovo sistema di certificazione collegato alle concessioni 16.000. In tale ambito, i giochi live dealer seguiranno il percorso di migrazione previsto dalle Linee Guida del 16 giugno 2025 per i giochi già certificati secondo le precedenti regole tecniche.

ADM precisa inoltre che “i concessionari potranno chiedere che la verifica tecnica di conformità del proprio sistema del concessionario contenga applicazioni di gioco live dealer che abbiano già superato il processo di certificazione da parte di ADM”. Al termine dell’intero processo di certificazione, la veicolazione dei giochi avverrà attraverso i nuovi protocolli PGDA 3.0 e PBAD 4.0, in linea con il nuovo assetto regolatorio.

Betting exchange – La nota interviene anche sulle scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori, prevedendo la prosecuzione del regime attuale fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale dedicato.

ADM specifica infatti che “sino all’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di regolamentazione, resta fermo il riferimento al decreto ministeriale vigente, garantendo nel contempo l’applicazione delle modifiche già introdotte dalle nuove Regole tecniche e dalle correlate Linee Guida del 16 giugno 2025, consentendo l’offerta del gioco anche in modalità circuito di gioco”.

Per questa tipologia di prodotto, il dialogo con il totalizzatore sarà gestito attraverso il protocollo PSID versione 3.0, anch’esso coerente con il nuovo quadro tecnico e applicativo delineato dalla riforma del gioco online.

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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