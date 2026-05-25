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ADM, dal 1° giugno 2026 sospesa per un anno la formula di gioco “Vinci per la Vita – Win for Life Grattacieli”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – attraverso una nuova determinazione direttoriale – ha stabilito la sospensione, per il periodo di un anno, a decorrere dal 1° giugno 2026,

25 Maggio 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – attraverso una nuova determinazione direttoriale – ha stabilito la sospensione, per il periodo di un anno, a decorrere dal 1° giugno 2026, della formula di gioco numerico a totalizzatore nazionale denominata “Vinci per la Vita – Win for Life Grattacieli”.

L’ultimo concorso della predetta formula di gioco è fissata al 31 maggio 2026, alle ore 23:55.

Il concessionario è tenuto a garantire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente entro i termini stabiliti. Nel caso in cui in occasione dell’ultimo concorso non si verifichino vincite di una o più categorie, il concessionario provvede ad accantonare gli importi dei relativi montepremi.

Il concessionario è tenuto, in ogni caso, a garantire la corretta rendicontazione contabile degli importi accantonati.

Nelle more dell’implementazione delle soluzioni tecniche, necessarie al pagamento delle vincite conseguite attraverso giocate a distanza, secondo gli importi previsti dal “Regolamento”, per gli importi di vincita superiori a 5.200,00 euro, reclamati in data antecedente all’avvenuta implementazione, continua ad applicarsi, la procedura prevista dal decreto direttoriale del 4 maggio 2011, prot. n. 2011/11989/giochi/Ena, in relazione alla necessità di individuare il titolare del conto di gioco dal quale è stata effettuata la giocata.

Scarica determinazione

Contestualmente, ADM comunica l’introduzione di una nuova formula di gioco denominata “Vinci per la Vita – Super Win for Life”.

 

 

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