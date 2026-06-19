ADM, confermati Elisabetta Poso agli Apparecchi da intrattenimento e Antonio Giuliani a Gioco a distanza e Scommesse

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noti gli esiti della procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale in ambito centrale e territoriale, avviata con

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noti gli esiti della procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale in ambito centrale e territoriale, avviata con l’avviso del 28 maggio 2026. Il provvedimento, pubblicato dalla Direzione del Personale, individua i dirigenti che guideranno una serie di uffici strategici dell’Agenzia, tra cui quelli della Direzione Giochi.

Particolare attenzione per il comparto del gioco pubblico, dove sono stati assegnati gli incarichi relativi a due uffici centrali che rivestono un ruolo chiave nell’attività di regolazione, controllo e vigilanza del settore. Alla guida dell’Ufficio Apparecchi da intrattenimento è stata confermata Elisabetta Poso, che avrà competenze sulle attività amministrative e regolatorie riguardanti gli apparecchi da gioco presenti sul territorio, segmento che comprende le Awp e le Vlt e che rappresenta una delle principali aree operative del comparto.

L’Ufficio Gioco a distanza e Scommesse sarà invece diretto ancora da Antonio Giuliani. Si tratta della struttura che segue le tematiche relative al mercato online e alle scommesse, un settore attualmente al centro di una fase di profonda evoluzione, segnata dall’assegnazione delle nuove concessioni per il gioco a distanza e dai processi di innovazione tecnologica e rafforzamento dei controlli.

L’avviso dell’Agenzia comprende complessivamente diciassette incarichi dirigenziali distribuiti tra le diverse Direzioni centrali e territoriali, interessando, oltre ai giochi, anche i settori delle dogane, delle accise, dell’antifrode, del contenzioso e dell’amministrazione. Le nuove assegnazioni saranno formalizzate con i successivi provvedimenti di conferimento degli incarichi.

PressGiochi