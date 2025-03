PVR: l’Albo rimane sospeso, ADM presenterà ricorso al Consiglio di Stato

Con Determinazione Direttoriale prot. n. 656848/R.U. del 25 ottobre 2024, l’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato disposizioni inerenti all’istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche, in attuazione di quanto stabilito con il D. Lgs. 25 marzo 2024, n. 41.

L’esecutività delle prescrizioni ivi contenute era stata sospesa a seguito dell’ordinanza n. 05556/2024, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), fino alla adozione delle sentenze di merito, intervenute alla fine del mese di febbraio.

ADM, nel prendere atto del contenuto delle sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale in ordine ai ricorsi presentati dagli operatori sulla base di plurimi motivi e tenuto conto che tali sentenze prevedono unicamente l’annullamento della determinazione “…nella misura in cui si stabilisce l’immediata applicabilità dell’Albo PVR, e del relativo regime, in confronto degli attuali concessionari, allo stato in regime di proroga tecnica (anziché a quelli selezionati con la gara ad evidenza pubblica di cui agli artt.6, co.3 e 23, co.3 D.Lgs.n.41/2024) ed agli esercenti (titolari dei Punti Vendita Ricariche) collegati a tali concessionari”, comunica che, nelle more della definitività del giudicato, avverso il quale l’Agenzia proporrà, comunque, ricorso al Consiglio di Stato, l’Albo dei Punti Vendita Ricariche resterà sospeso.

