ADM: chiuse 5 lotterie ad estrazione istantanea

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto con determina a firma del direttore ai giochi ad interim, Stefano Saracchi, la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

a) M’AMA NON M’AMA (codice lotteria 3002)

b) I SIMBOLI DEL MILIARDARIO (codice lotteria 3306)

c) LINEA VINCENTE (codice lotteria 3027)

d) BIANCO NATALE (codice lotteria 3039)

e) IL VILLAGGIO DI NATALE (codice lotteria 3312)

Considerato che la massa premi effettiva dei biglietti distribuiti per tutte le lotterie citate risulta sostanzialmente in linea con quella teorica, fissata con le relative determinazioni di indizione, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di chiusura.

I possessori dei biglietti vincenti i premi delle lotterie di cui all’art. 1, dovranno chiederne il pagamento con le modalità indicate nelle relative determinazioni di indizione e riportate sul retro dei biglietti, a pena di decadenza, entro 45 giorni decorrenti dal 3 aprile 2023, data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, e cioè entro il 18 maggio 2023.

