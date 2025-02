ADM-Cert ottiene l’accreditamento ACCREDIA per la certificazione del Vermouth di Torino IGP

ADM-Cert, il settore di certificazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha raggiunto un importante traguardo con il conseguimento dell’accreditamento ACCREDIA per la certificazione del Vermouth di Torino a

ADM-Cert, il settore di certificazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha raggiunto un importante traguardo con il conseguimento dell’accreditamento ACCREDIA per la certificazione del Vermouth di Torino a Indicazione Geografica Protetta (IGP) in conformità alla norma ISO 17065:2012.

Grazie a questo accreditamento, ADM-Cert è ora ufficialmente riconosciuta come Organismo di Certificazione per i vini aromatizzati a Indicazione Geografica Protetta, consolidando il suo ruolo strategico nella salvaguardia di una delle più iconiche specialità italiane. Il Vermouth di Torino, noto per la sua tradizione e unicità, potrà beneficiare di un sistema di controllo rigoroso e trasparente che ne garantirà l’autenticità e la qualità lungo tutta la filiera produttiva.

ADM-Cert si distingue nel panorama degli Organismi di certificazione nazionali per essere l’unico ad avvalersi di una rete di laboratori propri accreditati secondo la norma ISO 17025:2017, garantendo così il massimo livello di competenza tecnica e affidabilità nelle analisi chimico-fisiche dei prodotti certificati.

L’accreditamento ACCREDIA attesta che ADM-Cert opera secondo i più elevati standard internazionali, seguendo la norma ISO 17065:2012 per la certificazione di prodotto e la ISO 17025:2017 per le attività di laboratorio. Questa duplice certificazione garantisce al consumatore finale un prodotto che rispetta fedelmente i disciplinari di produzione e i requisiti previsti dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), con analisi di fede pubblica effettuate in conformità alla normativa tecnica di settore. Il riconoscimento rafforza ulteriormente la posizione del Vermouth di Torino IGP nel mercato nazionale e internazionale, offrendo un sigillo di qualità che ne certifica il valore.

ADM-Cert continua a lavorare per supportare i produttori e valorizzare le eccellenze italiane. La sinergia tra le attività di certificazione e la presenza di laboratori interni accreditati permette di garantire un controllo completo e integrato lungo l’intera filiera, assicurando la massima trasparenza e affidabilità per uno dei prodotti simbolo del Piemonte.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale di ADM-Cert o contattare il nostro ufficio stampa.

