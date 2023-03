ADM celebra la Giornata della Donna

Roma: in occasione della Giornata Internazionale delle Donne 2023, si è tenuta presso la sede centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la tavola rotonda “La donna nei ruoli apicali della Pa: analisi dei dati, prospettive future, condivisione di esperienze”, organizzata dal Comitato Unico di Garanzia.

L’incontro, introdotto dalla Presidente del Comitato, si è aperto con l’intervento del Direttore dell’Agenzia, Cons. Roberto Alesse che ha, tra l’altro, voluto dare risalto al ruolo fondamentale di tale organo, ribadendo come il tema più generale della riduzione delle disuguaglianze di genere sia al centro delle priorità collettive che la crisi di sistema attuale impone di ridefinire, nell’ottica della inclusione e della coesione sociale, a tutela della eguaglianza sostanziale.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di oltre 120 funzionari e funzionarie dell’Agenzia, in presenza e da remoto, si è proposta di analizzare – in chiave costruttiva- la questione di genere che caratterizza l’intero mercato del lavoro italiano, compresa la Pubblica Amministrazione, tradizionalmente ad alta rappresentanza femminile.

Tra gli intervenuti, Elisabetta Trinchero, Professore Associato di Management Pubblico presso la SDA Bocconi, Daniela Carlà, dirigente pubblico e promotrice di “Noi rete donne”, la rete per la democrazia paritaria, Rosanna Cammarota – Dirigente dell’Ufficio Affari Generali, Direzione del Personale, e Maria Scarrino, Direttore della Direzione Centrale Ammortizzatori INPS.

La Presidente del C.U.G. ADM, Anna Maiello, nel salutare gli intervenuti, ha dichiarato: “Conquistare le opportunità di carriera, la parità salariale, la rappresentanza politica e istituzionale vuol dire contribuire a costruire una società più equa, più accogliente, più inclusiva, più meritocratica, più giusta”.

PressGiochi