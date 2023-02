ADM, Brescia: controlli mirati nel settore giochi

Nei giorni scorsi il personale ADM – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sezione Operativa Territoriale di Brescia, i militari della Stazione Carabinieri di Verolanuova (BS) e il personale del Comune di Verolavecchia (BS) hanno effettuato un’attività congiunta di controllo e verifica in materia di giochi.

In particolare, l’attività ha interessato una sala giochi ubicata nel Comune di Verolavecchia (BS), il cui titolare di nazionalità cinese raccoglieva gioco mediante n. 12 apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro tipologia comma 6/A in assenza della necessaria licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. (condotta sanzionata ai sensi dell’art. 110, comma 9 lett. f-bis, del T.U.L.P.S.).

Per questo motivo il titolare della sala giochi, la società proprietaria degli apparecchi e il Concessionario di rete saranno sanzionati in misura ridotta per complessivi € 108.000,00.

L’attività si inserisce nel quadro generale di operazioni mirate, volte a contrastare il gioco illegale e a far rispettare il divieto di gioco per i minori.

PressGiochi