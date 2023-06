ADM, bilancio d’esercizio 2022. Sui giochi realizzati 29mila controlli, entrate erariali a +33%

Nel settore dei giochi, nel corso del 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha realizzato complessivamente n. 28.944 controlli con un incremento pari a circa il 23% rispetto al precedente esercizio. Sono stati controllati 21.948 esercizi di gioco e 10.748 tabaccherie. Nel corso del 2022 sono stati inibiti 261 siti web con offerta di gioco illegale a fronte di un target pianificato di 180. Infine sono state realizzate 16 verifiche relative ‘alle piattaforme di gioco on line, dei sistemi di gioco VLT, Bingo e scommesse e numero dei controlli sui criteri e sui processi eseguiti dagli Organismi di certificazione dei sistemi di gioco VLT’.

ADM nel corso dell’anno ha ulteriormente sviluppato il sistema di monitoraggio dell’offerta di gioco legale attraverso l’integrazione con i sistemi delle altre Autorità coinvolte; ciò al fine di verificare l’andamento dei volumi di gioco e la relativa distribuzione sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti dal disturbo da gioco d’azzardo.

In questo ambito il Co.P.Re.G.I., Comitato Prevenzione e Repressione del Gioco Illegale e la tutela dei minori, presieduto dal Direttore dell’Agenzia e composto dai rappresentanti di Vertice dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, nel 2022 ha deliberato l’esecuzione di una attività di controllo su 23 province finalizzati a verificare, in particolare, il rispetto delle norme a tutela dei minori, il possesso dei prescritti titoli autorizzatori relativi alle specifiche tipologie di gioco oggetto di ciascuna operazione di controllo nonché il rispetto delle normative connesse alla situazione sanitaria.

Anche grazie alla cooperazione con le Forze dell’ordine, sono stati effettuati controlli sul rispetto del divieto di gioco ai minori con particolare riferimento al controllo sugli ingressi negli esercizi e sugli apparecchi muniti di meccanismi idonei ad impedire ai minori di età l’accesso al gioco, quali il corretto funzionamento di quello finalizzato all’utilizzo della tessera sanitaria, nonché l’utilizzo di Spid per l’apertura dei conti di gioco

“Anche il settore dei giochi, i cui introiti erano diminuiti in maniera consistente a causa dell’emergenza pandemica, nel 2022 ha fatto registrare un netto rialzo degli stessi attestandosi a valori normali- si legge.

Per quanto riguarda la “Raccolta”, ovvero il totale delle somme giocate in una certa unità di tempo, nel 2022, il volume complessivo è stato di 135,98 miliardi di euro con un incremento del 22,3% rispetto all’anno precedente. La “Spesa” per il gioco – che corrisponde al ricavato (o “Volume d’affari”) della filiera ottenuto sottraendo le “Vincite” realizzate nel periodo (115,6 miliardi di euro) dalla “Raccolta” – nel 2022 è stata pari a 20,34 miliardi di euro, con un incremento del 31,3% rispetto al precedente anno.

Il 2022 ha fatto registrare un incremento di oltre il 33% rispetto al 2021 in tema di entrate erariali del settore giochi a fronte di un aumento della spesa dei giocatori di circa il 31% rispetto allo stesso anno. Entrambe i valori sono tornati pressoché in linea con quelli del 2019, ovvero con il periodo antecedente alla pandemia da COVID-19.

PressGiochi