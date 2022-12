ADM, Biancavilla (CT): elevata sanzione di 400mila euro per utilizzo illegale di 8 totem adibiti al gioco a distanza

I funzionari ADM di Catania, in collaborazione con i militari dell’Arma dei Carabinieri, nel corso delle attività volte al controllo delle apparecchiature da gioco installate negli esercizi pubblici, hanno rinvenuto 8 totem che, seppur privi di titolo autorizzatorio rilasciato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e senza alcun collegamento alla banca dati nazionale, venivano utilizzati, in via esclusiva, per effettuare giochi da casinò.

Durante le operazioni di verifica è stato riscontrato che da un ingresso autonomo e secondario del locale era possibile accedere a una vera e propria sala giochi, dove venivano identificati cinque scommettitori intenti a giocare con gli apparecchi elettronici tramite collegamento internet.

Generalmente, tramite un contratto di comodato d’uso, i totem sono destinati alla fruizione di prodotti e servizi online, ma il loro utilizzo non è consentito per accedere a siti di gioco con vincita in denaro o contrari all’ordine pubblico e al buon costume.

Il risultato della verifica ha consentito di comminare, a carico del gestore del locale, sanzioni amministrative per un totale di 400.000 euro.

PressGiochi