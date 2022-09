ADM autorizza la prima lotteria filantropica: partenza il 1° febbraio 2023

La prima Lotteria Filantropica, organizzata dall’Ente Filantropico “Fondazione Lotteria Filantropica Italia” diventa realtà. A seguito di un approfondito percorso istruttorio amministrativo, ADM ha autorizzato l’avvio della prima lotteria il cui intero ricavato sarà destinato alle attività del Terzo settore.

Il Regolamento consentirà, a partire dal 1°febbraio al 30 luglio 2023, di partecipare alla lotteria acquistando un biglietto del valore pari a 500 euro attraverso un semplice gesto di donazione. Gli oneri saranno interamente deducibili.

A seguito delle operazioni di estrazione che avverranno il 9 novembre 2023, il vincitore della Lotteria potrà scegliere, e intitolare a suo nome, uno dei progetti sociali proposti dalla Fondazione promotrice.

“La nostra Direzione Centrale Giochi – dichiara il Direttore Generale dell’Agenzia Marcello Minenna – fornendo supporto agli organi competenti per la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa di riferimento per l’istituzione, la regolamentazione e lo svolgimento della lotteria, è riuscita ad approvare, in tempi rapidissimi, uno dei progetti di inclusione sociale più importanti del nostro Paese che passa attraverso lo spirito di solidarietà sociale.”

PressGiochi