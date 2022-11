ADM attiva una rivendita di generi di monopolio a Campione d’Italia

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia ha istituito la prima rivendita di generi di monopolio nel comune di Campione d’Italia. Questa novità consentirà

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia ha istituito la prima rivendita di generi di monopolio nel comune di Campione d’Italia. Questa novità consentirà agli abitanti del comune, che costituisce una exclave italiana in territorio svizzero, di potersi approvvigionare di tabacchi e degli altri generi di monopolio alle stesse condizioni del resto dei connazionali.

La rivendita sarà attiva a decorrere dal 1 novembre 2022, in prossimità del celebre Casinò Municipale.

Questo costituisce un altro tassello dell’inclusione di Campione d’Italia nel territorio dell’Unione doganale europea, avvenuta il 1 gennaio 2020.

PressGiochi