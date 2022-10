ADM, assegnate 29 concessioni per la raccolta del gioco del lotto ai titolari di rivendita speciale

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato la Determina a firma del Direttore Giochi Stefano Saracchi, il rilascio di 29 concessioni per la raccolta del gioco del lotto ai titolari di

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato la Determina a firma del Direttore Giochi Stefano Saracchi, il rilascio di 29 concessioni per la raccolta del gioco del lotto ai titolari di rivendita speciale che dovranno essere in possesso del requisito della distanza minima di metri 1.000, se trattasi di comune con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di metri 400 in caso di comune con più di 10.000 abitanti.

PressGiochi