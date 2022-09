ADM: arriva la Lotteria Filantropica Italia

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con determina a firma del direttore Stefano Saracchi ha autorizzato la Fondazione Lotteria Filantropica Italia – Ente Filantropico allo svolgimento della lotteria denominata “Lotteria Filantropica Italia”, con inizio il 1° febbraio 2023 e conclusione il 30 luglio 2023. Le operazioni di estrazione della lotteria si svolgeranno in data 9 novembre 2023 alle ore 10:30 in Roma.

Come si legge nella determina: “La Lotteria Filantropica Italia – Ente Filantropico ha presentato, in atti, richiesta di autorizzazione regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante; alla istanza di autorizzazione risulta allegata la documentazione prevista dal Decreto Ministeriale 27 luglio 2021 all’articolo 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera e), comprensiva del Regolamento della lotteria, che riporta le indicazioni ivi richieste; VISTO il parere favorevole emesso dal dicastero sopra citato in data 8 agosto 2022; l’esito dell’attività istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento di cui alla Posizione Organizzativa ad Elevata Responsabilità dell’Ufficio giochi numerici e lotterie della Direzione Centrale Giochi espletata sulla base della documentazione allegata alla richiesta, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, del summenzionato Decreto Ministeriale 27 luglio 2021”.

