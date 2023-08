ADM: approvato interfaccia di gioco “Super Numerissimi” nella versione online e mobile

Con determina direttoriale di oggi, 2 agosto 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha approvato l’interfaccia di gioco denominata “Super Numerissimi” – nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza “Super Numerissimi LIT”.

La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “Super Numerissimi” è accessibile:

– mediante connessione al sito mobile del concessionario ed al sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile;

– mediante l’utilizzo di apposita applicazione software da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “touch screen”, ove compatibile con detta applicazione.

Dopo l’acquisto della giocata sono presenti sull’interfaccia di gioco “Super Numerissimi” due giochi, denominati, rispettivamente, “GIOCO 1” e “GIOCO 2”.

Per il GIOCO 1, l’area di gioco è costituita:

– da una sezione denominata “NUMERI VINCENTI” contenente l’immagine di sedici cerchi dorati recanti il simbolo “€”, l’immagine di due cerchi arancioni contraddistinti dalla scritta “BONUS X2” e l’immagine di due cerchi verdi contraddistinti dalla scritta “BONUS X5”;

– da una sezione costituita da dieci giocate, denominate, rispettivamente, “GIOCATA 1”, “GIOCATA 2”, “GIOCATA 3”, “GIOCATA 4”, “GIOCATA 5”, “GIOCATA 6”, GIOCATA 7”, “GIOCATA 8”, “GIOCATA 9” e “GIOCATA 10”.

Per il GIOCO 2, l’area di gioco è costituita da una sezione contenente l’immagine di quattro pile di monete. Sono inoltre presenti un cerchietto contraddistinto dal simbolo “?”, selezionando il quale si accede alle istruzioni di gioco e la scritta “STAI VINCENDO” che indica l’importo della vincita eventualmente conseguita durante lo svolgimento del gioco. La visualizzazione grafica della giocata si ottiene attraverso il procedimento di interazione descritto ai seguenti commi.

Per il GIOCO 1, si devono scoprire i venti “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine dei sedici cerchi recanti il simbolo “€”, dall’immagine dei due cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X2” e dall’immagine dei due cerchi contraddistinti dalla scritta “BONUS X5”. Si deve poi scoprire il “PREMIO” di ciascuna giocata. Contestualmente allo svelamento dei «NUMERI VINCENTI», in ogni “GIOCATA” vengono automaticamente evidenziati solo i numeri ad essi corrispondenti, cioè i numeri uguali ai «NUMERI VINCENTI» rinvenuti. Per ogni giocata:

– se vengono evidenziati tutti i numeri della giocata, cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI”, si vince il premio indicato nella giocata;

– se vengono evidenziati tutti i numeri della giocata – cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI” – e tra questi è presente un numero vincente “BONUS X2”, si vince il doppio del premio indicato nella giocata;

– se vengono evidenziati tutti i numeri della giocata – cioè se tutti i numeri che compongono la giocata sono presenti tra i “NUMERI VINCENTI” – e tra questi è presente un numero vincente “BONUS X5”, si vince il premio indicato nella giocata moltiplicato per 5.

Per il GIOCO 2, si devono scoprire gli importi celati dalle quattro pile di monete: se sono presenti due importi uguali si vince quell’importo (es. se si rinviene per due volte l’importo di euro 15,00 si vince un premio di importo pari ad euro 15,00).

Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità:

– attraverso il procedimento di interazione descritto ai precedenti commi 5 e 6;

– selezionando il riquadro “SCOPRI SUBITO” per visualizzare automaticamente le fasi di gioco e l’esito della giocata.

Scarica Determinazione direttoriale.

PressGiochi