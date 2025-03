ADM, app ‘Gioco Legale’: in arrivo nuove funzionalità per la tutela dei cittadini

L’app “Gioco Legale” è stata sviluppata da Sogei per ADM, per indirizzare i cittadini al gioco legale. Il suo funzionamento è semplice. Tramite l’app “Gioco legale” i cittadini possono liberamente

L’app “Gioco Legale” è stata sviluppata da Sogei per ADM, per indirizzare i cittadini al gioco legale.

Il suo funzionamento è semplice. Tramite l’app “Gioco legale” i cittadini possono liberamente verificare:

l’offerta di gioco lecita sul territorio;

se, con riferimento alle scommesse a totalizzatore, le giocate effettuate risultano nei sistemi di gioco e controllo di ADM e se corrispondono i dati relativi all’esercizio, all’importo della giocata ecc. al fine di constatare la regolarità del gioco;

se l’apparecchio di gioco è dotato di autorizzazione valida rilasciata da ADM, inquadrando il QR code presente sull’apparecchio che riporta già il titolo dematerializzato;

infine, il cittadino, tramite la stessa app dopo essersi autenticato con SPID potrà avere accesso alle informazioni relative alla Lotteria degli Scontrini.

Con i prossimi aggiornamenti dell’app, saranno disponibili nuove funzionalità per tutelare il cittadino e renderlo parte attiva nel contrasto al gioco illegale, come segnalare un punto non autorizzato e contrastare il fenomeno della ludopatia.

PressGiochi