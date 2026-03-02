ADM, aperte le candidature per la direzione Giochi, Dogane, Amministrazione e Finanza

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di disponibilità finalizzato al conferimento di tre posizioni dirigenziali di livello generale in ambito centrale.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di disponibilità finalizzato al conferimento di tre posizioni dirigenziali di livello generale in ambito centrale. Gli incarichi, attualmente in scadenza nel primo semestre del 2026, riguardano strutture strategiche dell’Amministrazione.

L’avviso, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nonché dello Statuto e del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, richiama la determinazione direttoriale prot. n. 240417/RU dell’8 maggio 2023, che individua le Strutture centrali di livello generale e la relativa graduazione, e la successiva determinazione prot. n. 326015/RU del 9 giugno 2025, che disciplina criteri e procedure per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Nel dettaglio, sono disponibili le seguenti posizioni:

Direzione Dogane (seconda fascia retributiva);

(seconda fascia retributiva); Direzione Amministrazione e Finanza (terza fascia retributiva);

(terza fascia retributiva); Direzione Giochi (seconda fascia retributiva).

Possono presentare la propria candidatura i dirigenti e le dirigenti, anche di seconda fascia, appartenenti al ruolo dell’Agenzia. Le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire entro il 6 marzo 2026, secondo lo schema allegato all’avviso, debitamente sottoscritte e corredate da documento di identità e curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, con la dicitura “Reso ai sensi del D.P.R. 445/2000”.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica alla Direzione del Personale – Ufficio Dirigenti, all’indirizzo dir.pers.dirigenti@adm.gov.it.

Nel caso di candidatura per più posizioni, sarà sufficiente un’unica manifestazione di disponibilità, contenente l’elenco completo delle strutture di interesse.

La valutazione delle candidature sarà affidata a una Commissione che verrà istituita successivamente. L’organismo esaminerà i curricula sulla base dei criteri fissati dalla determinazione del 9 giugno 2025 e potrà procedere, ove ritenuto necessario, a colloqui valutativi e comparativi per verificare attitudini, esperienze e competenze professionali delle candidate e dei candidati.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicendamento ai vertici delle principali Direzioni centrali dell’Agenzia, in una fase che precede il rinnovo degli incarichi apicali previsto nel corso del 2026.

PressGiochi