ADM, annullamento biglietti lotteria oggetto di furto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite determina direttoriale, ha comunicato che i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicati in tabella, vengono annullati perché oggetto di furto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite determina direttoriale, ha comunicato che i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicati in tabella, vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l’eventuale premio.

PressGiochi