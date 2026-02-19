Newsletter

19 Febbraio 2026 - 09:49

ADM, annullamento biglietti lotteria oggetto di furto

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite determina direttoriale, ha comunicato che i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicati in tabella, vengono annullati perché oggetto di furto

19 Febbraio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite determina direttoriale, ha comunicato che i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicati in tabella, vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l’eventuale premio.

 

 

 

