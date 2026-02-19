ADM, annullamento biglietti lotteria oggetto di furto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite determina direttoriale, ha comunicato che i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicati in tabella, vengono annullati perché oggetto di furto
19 Febbraio 2026
Share the post "ADM, annullamento biglietti lotteria oggetto di furto"
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), tramite determina direttoriale, ha comunicato che i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicati in tabella, vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l’eventuale premio.