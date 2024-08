ADM. Anche i Tenores di Bitti testimonial della campagna social ADM “La Sardegna Portala nel Cuore”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) lancia da oggi il secondo spot della quarta edizione della campagna di comunicazione istituzionale “La Sardegna Portala nel Cuore”. Dal suo lancio nel 2021, questa iniziativa ha rappresentato un pilastro fondamentale nella promozione della salvaguardia ambientale e nella valorizzazione delle bellezze naturali della Sardegna.

Quest’anno, la campagna si è arricchita della straordinaria partecipazione della velocista Dalia Kaddari, orgoglio sardo e promessa dell’atletica leggera italiana. Dalia Kaddari, con la sua determinazione e passione, incarna i valori di impegno e rispetto per il territorio, che sono al centro della missione di ADM.

Nel secondo spot, altri testimonial d’eccezione, i Tenores di Bitti, il celebre gruppo di canto a tenore, patrimonio orale e immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO. La loro partecipazione aggiunge un tocco di autentica tradizione sarda alla campagna, rafforzando il legame profondo tra cultura e territorio.

Gli spot della campagna, diffusi sui canali social di ADM e su circuiti selezionati di aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, puntano a sensibilizzare turisti e cittadini sull’importanza di proteggere l’ecosistema sardo. Viene sottolineato con forza che il prelievo di sabbia, conchiglie e ciottoli dalle spiagge è non solo un atto di irresponsabilità ambientale, ma costituisce anche un reato punito dalla legge. Le sanzioni per tali comportamenti sono severe e mirano a preservare le risorse naturali dell’isola per le future generazioni.

Con questa campagna, ADM rinnova il suo impegno per la tutela dell’ambiente, invitando tutti a rispettare le normative e a contribuire attivamente alla salvaguardia delle meraviglie naturali della Sardegna.

