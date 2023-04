ADM alla ricerca del nuovo Direttore ai giochi: pubblicato l’avviso

Considerato che, all’attualità, due incarichi dirigenziali di livello generale sono al momento attribuiti ad interim e, segnatamente, quelli relativi alla Direzione Giochi e alla DT IX – Direzione regionale per la Campania, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto di rendere disponibili “le seguenti due posizioni dirigenziali di livello generale: Direzione Giochi; DT IX – Direzione regionale per la Campania.

Le manifestazioni di disponibilità dei dirigenti, – si legge nell’avviso – anche di seconda fascia, appartenenti al ruolo di questa Agenzia, devono essere presentate entro, e non oltre, il 14 aprile 2023, validamente sottoscritte e corredate di documento di identità e di curriculum vitae in formato europeo datato, sottoscritto e reso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 / 2000, e devono essere recapitate alla Direzione Personale, Ufficio Dirigenti, Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo dir.personale.dirigenti@adm.gov.it.

Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità a quanto descritto nell’informativa alla presente procedura nonché nell’informativa generale sul trattamento dei dati personali dei dipendenti, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente percorso: https://www.adm.gov.it/portale/informative-privacy-adm.

La valutazione delle manifestazioni di disponibilità è effettuata da un’apposita Commissione, la cui composizione viene formalizzata successivamente, la quale tiene conto dei seguenti criteri previsti dall’articolo 2 della citata determinazione direttoriale prot. 129416/RU del 30 aprile 2020:

“a) complessità della struttura interessata desumibile dai parametri di maggiore variabilità nel breve periodo (quali, ad esempio, le competenze istituzionali, i livelli di operatività richiesti, il personale in servizio, le peculiari caratteristiche della struttura e del contesto operativo di riferimento), nonché dalla relativa pesatura;

b) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;

c) attitudini e capacità professionali del/della dirigente, come desumibili da titoli di studio, percorsi formativi ed esperienze lavorative rilevati dal curriculum vitae e da altra documentazione acquisita agli atti;

d) specifiche competenze gestionali e organizzative acquisite;

e) risultati conseguiti nell’amministrazione di appartenenza e relative valutazioni annuali come formalizzate, in via definitiva o provvisoria, in base ai sistemi in uso presso l’Agenzia;

f) esperienze di direzione concretamente conseguite, ivi incluse quelle eventualmente maturate all’estero, presso il settore pubblico o privato, purché attinenti all’incarico da conferire.”

La predetta Commissione, una volta selezionate le professionalità di interesse sulla base dei curricula pervenuti, può effettuare un colloquio valutativo/comparativo al fine di verificare le attitudini, le esperienze e le capacità professionali degli interessati.

