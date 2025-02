ADM: Alesse in Bahrein firma intesa per cooperazione doganale

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha firmato, oggi, a Manama un importante accordo con il Presidente delle Dogane, lo sceicco Ahmed bin Hamad Al Khalifa. L’Intesa tecnica tra le Dogane italiane e bahreinite ha l’obiettivo di migliorare la cooperazione doganale tra il nostro Paese e il Regno grazie allo scambio di esperienze, di facilitare il commercio internazionale con metodi di controllo tecnologicamente all’avanguardia, di garantire la sicurezza per i cittadini e per gli operatori economici.

L’Italia è per il Bahrein tra i principali partner commerciali in Europa. Per le aziende italiane si prospettano diverse opportunità, non solo nei settori “tradizionali” del Made in Italy, ma anche nel campo dell’ingegneria, delle infrastrutture e della cantieristica navale.

La visita si colloca a poche settimane dalla missione nel Regno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Direttore dell’Agenzia Alesse, con quest’accordo, mira a consolidare le relazioni bilaterali tra i due Paesi e ad avviare una cooperazione tecnica e amministrativa che possa incrementare investimenti e scambi commerciali. Con la sottoscrizione del cosiddetto “Memorandum of Understanding”, l’ADM e le Dogane del Bahrein si impegnano a collaborare mediante lo scambio di conoscenze, programmi di formazione per il personale, visite tecniche e seminari congiunti. “L’Agenzia accoglierà una delegazione del Bahrein in Italia. Nelle nostre sedi i rappresentanti del Regno avranno l’opportunità di approfondire le ‘best practices’ seguite in materia di controlli, di conoscere l’eccellenza dei nostri laboratori chimici e di osservare da vicino le attività operative nei porti. Sono convinto che la cooperazione sancita da questo Memorandum contribuirà a rendere i controlli doganali di entrambi i Paesi più moderni, veloci e precisi, anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e sulle blockchain” ha spiegato il direttore ADM Alesse.

“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana è un’eccellenza giuridica, amministrativa e tecnologica che le consente di esportare oltre i confini nazionali le proprie competenze” ha dichiarato l’Ambasciatore d’Italia a Manama, Andrea Catalano. “La missione in Bahrein del Direttore Alesse” – ha proseguito l’Ambasciatore Catalano – è il primo seguito operativo alla visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni del 27 gennaio scorso e la firma dell’intesa tecnica tra le due Agenzie segna un nuovo importante momento nel rafforzamento dei legami economico-commerciali tra l’Italia e il Bahrein”.

