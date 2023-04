ADM: Alesse firma adozione del Piano integrato 2023-2025

Lo scorso 30 marzo il Comitato di gestione interno all’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia per il triennio 2023-2025, la cui sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” è stata proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Oggi, il direttore Roberto Alesseha adottato ufficialmente il Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il triennio 2023-2025, costituente parte integrante del presente provvedimento.

Nel Piano si ricorda che l’Agenzia:

– esercita regolazione e controllo del settore Giochi in Italia, verificando costantemente gli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari e gli operatori del settore ed esercitando un’azione di contrasto al gioco illegale;

– promuove attività di studio e analisi per la formulazione di proposte normative e contribuire alla realizzazione di una riforma complessiva del gioco pubblico in modo da assicurare, a invarianza di gettito erariale, l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario. A tali fini, l’Agenzia fornirà al Ministero il supporto tecnico necessario per la regolamentazione del settore dei giochi, anche attraverso la conoscenza delle abitudini di gioco della popolazione, nella prospettiva di efficientare e razionalizzare gli strumenti di contrasto al gioco patologico e aumentare il livello di sicurezza e le possibilità di controllo della rete del gioco pubblico anche online;

– ottimizza in modo più efficace il contrasto al gioco illegale anche mediante la conclusione, nel triennio, delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle nuove concessioni per la raccolta dei giochi che possano tenere conto di una distribuzione territoriale omogenea dei locali in cui avviene la raccolta legale;

– rafforza l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale, tramite il coinvolgimento del

Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale (Co.Pre.Gi.), anche attraverso l’utilizzo delle operazioni di gioco di cui all’art. 29 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e lo sviluppo di banche dati qualitative in grado di fornire indici di rischio degli operatori e consolidando la collaborazione con le istituzioni competenti in materia di antiriciclaggio e flussi finanziari;

– rafforza, anche in cooperazione con le Forze dell’ordine e con le altre Amministrazioni

competenti, l’attività di controllo sul divieto di gioco ai minori con riferimento sia al controllo sugli ingressi negli esercizi sia sull’accesso al gioco da remoto;

