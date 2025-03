ADM, Alesse accoglie i nuovi assunti: “Adm presidio di legalità anche nel gioco pubblico”

Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha dato, oggi, il benvenuto ai 55 nuovi dipendenti assegnati agli Uffici centrali che hanno superato l’ultimo concorso per 564 nuovi funzionari di Adm.

Un concorso molto articolato e complesso che, grazie a una selezione accurata, ha permesso d’individuare professionalità di alto profilo. Alesse, infatti, dal suo insediamento, ha inaugurato una nuova stagione di ammodernamento dell’Agenzia e, grazie a diversi concorsi pubblici, ha aperto le porte dell’Amministrazione a tanti giovani meritevoli.

A breve, infatti, si svolgeranno le prove del concorso per 569 posti di assistente amministrativo ed entro l’anno si completerà l’iter del concorso per 39 funzionari tecnici, specializzati in matematica, informatica, statistica e fisica, e quello del concorso per 20 funzionari esperti in materia di contratti e appalti.

“Siete entrati a fare parte di un’Amministrazione finanziaria che garantisce ogni anno all’Erario circa 90 mld di euro, ovvero il 13-15% del gettito fiscale complessivo. L’Agenzia rappresenta il cuore profondo, economico e tributario, dello Stato assieme all’Agenzia delle entrate e a quella del demanio” ha detto Alesse, rivolgendosi ai nuovi assunti. “La nostra Agenzia si occupa di una pluralità di settori e porta avanti attività anche molto diverse tra loro, nell’ambito doganale e in quello dei Monopoli, nel settore delle accise e in quello del gioco pubblico. Siamo, allo stesso tempo, un’Autorità di regolazione del mercato e di tutela del principio della legalità per le tante materie di nostra competenza. L’Agenzia, con i suoi 13 mila dipendenti dislocati su tutto il territorio nazionale, è costantemente al servizio della collettività, dell’economia e del Sistema Italia” ha concluso Alesse.

