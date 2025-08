ADM, al via la quinta edizione della campagna di comunicazione istituzionale “la Sardegna portala nel cuore”

Parte la nuova edizione della campagna istituzionale “La Sardegna portala nel cuore”, lanciata nel 2021 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna. L’obiettivo? Proteggere l’ambiente e valorizzare le meraviglie naturali dell’isola.

Volti della campagna 2025. Protagonisti dello spot sono quattro giovani promesse del Cagliari Calcio – Alessandro Vinciguerra, Nicola Pintus, Andrea Cogoni e Yael Fritz Junior Trepy – reduci dalla vittoria della Coppa Italia Primavera 2025. Il messaggio che portano è chiaro: il rispetto per la propria terra è un valore che va oltre il campo da gioco.

Un messaggio che arriva dritto al cuore. Nicola Pintus lo dice senza giri di parole: “Questo rispetto lo portiamo anche fuori dal campo”. Andrea Cogoni si rivolge direttamente ai turisti: “Non puoi chiudere la Sardegna in qualche bottiglietta da mettere in valigia”. E Trepy chiude con un invito che è anche una promessa: “Se vuoi davvero tenerla con te quando te ne vai, fai come noi. La Sardegna portala nel cuore”.

Un gesto sbagliato, un danno enorme. Ogni anno, migliaia di visitatori scelgono la Sardegna per le sue spiagge incontaminate. Ma il furto di sabbia, ciottoli e conchiglie è una minaccia concreta: solo nel 2024, ADM ha sequestrato nei porti e aeroporti sardi oltre 500 kg di materiale prelevato illegalmente

Norme chiare, controlli serrati. ADM, in collaborazione con le Forze di Polizia, il Corpo Forestale e il personale delle Security, presidia gli spazi doganali per garantire il rispetto della legge regionale (L.R. 16/2017). Le sanzioni per chi viola le regole vanno da 500 a 3.000 euro.

Una campagna che viaggia ovunque. Lo spot, sottotitolato in italiano e inglese, sarà diffuso sui canali social di ADM e trasmesso in aeroporti, stazioni, metropolitane e a bordo delle navi delle principali compagnie di navigazione. Un messaggio che accompagna i turisti ovunque, per ricordare che la Sardegna non si porta via: si porta nel cuore.

Turismo consapevole, impegno concreto. Con questa iniziativa, ADM rinnova il suo impegno per un turismo rispettoso e sostenibile, invitando tutti a diventare custodi del patrimonio naturale dell’isola sarda.

