ADM. Al via i lavori del Directors General Customs Forum

Si è tenuto oggi, tramite piattaforma telematica, il primo incontro del Directors General Customs Forum (DGCF). Il Forum riunisce gli Organi di vertice delle Amministrazioni doganali dell’Unione Europea attorno ad un tavolo virtuale informale e favorisce il confronto su temi importanti per l’operatività delle Dogane.

L’istituzione del Forum è frutto di un’iniziativa del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna ed è stata accolta con favore dai vertici europei delle Dogane poiché consente di avere incontri e scambi di vedute in maniera veloce, azzerando costi e tempi organizzativi e semplificando le procedure formali connesse.

Ha preso parte all’incontro anche la Commissione europea che ha messo a disposizione la sua piattaforma PICS per lo scambio e la conservazione dei documenti della riunione.

L’incontro ha consentito di affrontare temi legati al controllo dei presidi medici importati e da importare in corso di emergenza COVID 19, alle semplificazioni connesse alle esportazioni e alle nuove procedure necessitate dalla fine del periodo transitorio tra l’Unione Europea e il Regno Unito. Lo spazio di dialogo e confronto così creato dà agli Organi di vertice delle Amministrazioni doganali dell’Unione europea un’opportunità in più per analizzare temi di grande attualità o di comune interesse anche fuori dalle cadenze di rito, in modo da poter poi portare nelle sedi e nei momenti di incontro ufficiali analisi e idee già vagliate e, in qualche misura, valorizzate dalla disamina condotta assieme, seppur su di un piano informale. Un modo di incontrarsi agile e dinamico che permette di approfondire e comprendere fenomeni emergenti che meritino di essere affrontati con tempestività e incisività, anche mantenendosi “fuori dagli schemi” dell’ufficialità.

