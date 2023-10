ADM agli esercenti di AWP: attenzione a possibili frodi messe in atto da finti ispettori dei Monopoli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito della missione di attività istituzionale svolta nel territorio siciliano, è venuta a conoscenza che soggetti muniti di un non meglio precisato tesserino si sono qualificati come “Ispettori dei Monopoli” e hanno chiesto agli esercenti informazioni relative ad apparecchi con vincita in denaro (NewSLOT) di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., acquisendo in taluni casi dei report fotografici dei nulla osta e chiedendo, altresì, di sottoscrivere su dispositivi informatici l’attestazione del controllo.

Si precisa che le squadre dei funzionari ADM incaricate dei controlli sono composte da almeno due unità e che dette attività, dopo una accurata ispezione tecnica degli apparecchi e una verifica della parte amministrativa, devono concludersi con la redazione del verbale di operazioni compiute sottoscritto da tutte le parti che ne ricevono copia.

Per quanto esposto, si invitano tutti gli esercenti a porre attenzione circa possibili frodi o tentativi di frode, segnalando alle pubbliche autorità eventuali notizie in merito.

PressGiochi