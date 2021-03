ADM: aggiornato elenco organi di certificazione

L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha aggiornato al 24 marzo 2021 l’elenco degli Organismi di certificazione ed ispezione convenzionati con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

GLI Italy B.V., SGS Italia S.p.A., SIQ Italia srl, BMM Spain Testlabs S.L.U. e Quinel Ltd sono confermati per la verifica del gioco a distanza, bingo, apparecchi da intrattenimento comma 6 A e B e comma 7.

Itech Global Pty Ltd, Istituto Giordano spa, eGaming Compliance ServicesLtd, Gaming Associates Europe Ltd. e Trisigma B.V. sono inseriti tra gli enti di verifica per i giochi a distanza. Trisigma B.V. anche per il Bingo.

Scarica Elenco

PressGiochi