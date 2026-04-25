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Addio a Marco Baldazzi, un professionista del settore dei giochi

La notizia della scomparsa di Marco Baldazzi, della Baldazzi Styl Art, colpisce profondamente chi negli anni ha incrociato il suo percorso umano e professionale. Non solo un nome associato a

25 Aprile 2026

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La notizia della scomparsa di Marco Baldazzi, della Baldazzi Styl Art, colpisce profondamente chi negli anni ha incrociato il suo percorso umano e professionale. Non solo un nome associato a un’azienda storica del comparto, ma una presenza concreta, fatta di lavoro quotidiano, relazioni e passione per un settore in continua evoluzione.

Baldazzi Styl Art rappresenta da tempo una realtà riconosciuta nel panorama del gioco legale e dell’innovazione tecnologica applicata all’intrattenimento, e Marco Baldazzi ne è stato parte integrante, contribuendo con discrezione e impegno alla crescita e alla solidità dell’azienda.

In questo momento di dolore, la Redazione di PressGiochi si stringe con sincera partecipazione alla famiglia, al fratello Ettore e a tutti i suoi affetti, esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita che lascia un vuoto profondo.

La redazione di PressGiochi

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